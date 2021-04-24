Эксперт оценил влияние майских праздников на заболеваемость коронавирусом

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов оценил влияние майских праздников на заболеваемость коронавирусом. Его слова передает ТАСС.

По мнению эксперта, нерабочие дни между майскими праздниками не спровоцируют заболеваемость коронавирусом, если россияне продолжат придерживаться санитарных правил. Он напомнил, что Роспотребнадзор ежегодно дает рекомендации, как безопасно провести майские праздники. Во время пандемии в первую очередь необходимо соблюдать противоэпидемические меры.

«Не важно, где вы проводите выходные, на даче или дома. Не надо забывать, что большое скопление людей является потенциально опасным, хотя на открытом воздухе риск инфицирования все же ниже, чем в помещениях», — отметил он. В связи с этим эксперт посоветовал избегать посещения многолюдных общественных мест, торговых центров, общественного транспорта. «А если все же решили пригласить гостей или сами собрались в гости, не забывайте надеть маску», — добавил Горелов.

Ранее Владимир Путин объявил все дни с 1 по 10 мая нерабочими. Соответствующий указ он подписал вечером 23 апреля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что новый локдаун на это время в России вводиться не будет.

Таким образом, россияне будут отдыхать в праздники 10 дней. Первым рабочим днем станет вторник, 11 мая. 30 апреля станет предпраздничным, рабочий день будет короче на один час. Изначально россияне должны были отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 число.