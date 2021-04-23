Стало известно о планах россиян на продленные майские праздники

Стали известны планы россиян на поездки внутри страны в связи с продлением майских праздников. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, по оценкам экспертов, расширенные выходные не окажут существенное влияние на спрос по внутренним направлениям, так как большинство людей уже определились с планами на эти дни.

Также представители туротрасли отметили, что изменение бронирования всего лишь за неделю до майских праздников может обойтись в крупную сумму.

«Мест в отелях по доступным ценам уже не осталось, как и билетов на самолеты и поезда. Авиаперевозка дорогая, проезд по железной дороге на праздничные даты в мае обойдется еще дороже», — рассказал генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Тем не менее, специалисты компании «Интурист» спрогнозировали спрос на поездки в Санкт-Петербург, в частности, на экскурсионные туры по Северной столице.

«В городе на Неве традиционно большая и разнообразная отельная база, так что места в гостиницах города хватит всем», — уверены эксперты.

Ранее президент Владимир Путин объявил все дни с 1 по 10 мая нерабочими с обещанием подписать соответствующий указ. С предложением о продлении выходных выступил Роспотребнадзор. По словам главы ведомства Анны Поповой, это нужно прежде всего для эпидемиологической безопасности, так как 1 мая россияне скорее всего поедут на дачу, через пару дней вернуться для работы, а потом снова поедут за город.