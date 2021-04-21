Россияне повально устремились в один город на майские праздники

Россияне повально заинтересовались отдыхом в Калининграде и Калининградской области. Об этом сообщает на своем сайте Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По словам туроператоров, калининградское направление стало одним из лидеров продаж в этом сезоне на этапе раннего бронирования. Так, загрузка отелей в Калининграде на майские праздники близка к максимальной — уже забронировано 90 процентов мест.

Также отмечается, что объемы бронирований в сравнении с весной 2019 года выросли в два раза. Продажам калининградского направления на текущем этапе отчасти помогает временная приостановка авиасообщения с Турцией, а также туристический кешбэк, считают эксперты.

При этом туроператоры отмечают не только рост спроса, но и рост глубины бронирований. По внутрироссийским направлениям туры бронируются за две-три недели до даты поездки, а в Калининград заявки есть уже на октябрь-ноябрь.

Кроме того, туры в Калининградский регион бронируются и на летний сезон. Места в отелях, особенно прибрежных, могут закончиться уже через две недели.

Ранее сообщалось о повальном интересе россиян к отпуску в Израиле. Спрос на курорты увеличился в связи с заявлением властей о приостановке авиасообщения с Турцией, а также желании правительства открыть популярное курортное направление для привитых или переболевших коронавирусом путешественников из России.