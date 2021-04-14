Россияне повально заинтересовались отдыхом в популярной средиземноморской стране

Россияне повально заинтересовались отдыхом в Израиле после заявления властей страны о возможном открытии границ и приостановке авиасообщения с Турцией. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По словам аналитиков, количество поисковых запросов на авиабилеты в средиземноморское государство за последнюю неделю возросло на 212 процентов. Специалисты пришли к такому выводу, проанализировав данные за два вторника: 6 и 13 апреля. Полученные цифры объясняются намерением правительства открыть популярное курортное направление для привитых или переболевших коронавирусом путешественников из России.

Также отмечается повышенный интерес россиян к авиабилетам в Грецию, Египет и на Кипр. Эксперты зафиксировали увеличение спроса на отдых в этих странах на 93, 84 и 82 процента соответственно.

Ранее сообщалось о повальном интересе россиян к отпуску в Италии и Тунисе. Ожидается, что спрос на курорты может увеличиться к традиционному отпускному сезону. Тем не менее, официальные даты открытия границ пока неизвестны.