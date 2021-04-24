Оценено влияние дополнительных майских праздников на экономику

Экономисты оценили влияние дополнительных майских праздников на экономику страны. По их мнению, объявление четырех нерабочих дней с 4 по 7 мая с сохранением заработной платы не сильно скажется на макроэкономических показателях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрощенных экспертов.

Главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин объяснил, что, хотя сокращение рабочих дней в мае с 19 до 15 и может показаться внушительным, тем не менее есть ряд смягчающих факторов. Он отметил, что дополнительные выходные не должны снизить потребление товаров и услуг или затронуть производства непрерывного цикла. При этом эксперт добавил, что они приходятся на традиционный отпускной период, и с точки зрения годовой динамики их влияние вряд ли будет заметно.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова также выразила мнение, что нерабочие дни поспособствуют росту потребления, хотя и дадут вычет из производства. Она подчеркнула, что сейчас многие работают на удаленке, и факт присутствия на рабочем месте играет меньшую роль. Если считать, что выходные снизят уровень заболеваемости, то вряд ли вообще можно говорить про вычет из экономического роста, резюмировала она.

Доцент кафедры экономического развития РАНХиГС Павел Грибов, в свою очередь, в беседе с изданием «Экономика сегодня» отметил, что решение о дополнительных выходных было ожидаемых, так как в условиях пандемии коронавируса необходимо использовать возможности для максимального рассредоточения людей.

Ранее Владимир Путин объявил все дни с 1 по 10 мая нерабочими. Соответствующий указ он подписал вечером 23 апреля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что новый локдаун на это время в России вводиться не будет.

Таким образом, россияне будут отдыхать в праздники 10 дней. Первым рабочим днем станет вторник, 11 мая. 30 апреля станет предпраздничным, рабочий день будет короче на один час. Изначально россияне должны были отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 число.