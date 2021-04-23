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Россиянам объяснили разницу между нерабочими и выходными днями

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Юрист Елизавета Владимирова объяснила россиянам разницу между нерабочими и выходными днями в беседе с телеканалом «360».

Как рассказала эксперт, если необходимо выйти на работу в выходные, то по закону в этом случае есть соответствующая ставка. Она удваивается или повышается в зависимости от работодателя. «Такая норма предусмотрена, что выход на работу в выходные и праздничные дни фиксируется по другой ставке», — добавила она. Однако если речь идет о нерабочих днях, то этот вопрос решается на усмотрение работодателя.

Ранее Владимир Путин объявил все дни с 1 по 10 мая нерабочими. Соответствующий указ он подписал вечером 23 апреля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что новый локдаун на это время в России вводиться не будет.

Таким образом, россияне будут отдыхать в праздники 10 дней. Первым рабочим днем станет вторник, 11 мая. 30 апреля станет предпраздничным, рабочий день будет короче на один час. Изначально россияне должны были отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 число.

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