В российском регионе решили продлить майские праздники

Власти Пензенской области решили продлить майские праздники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врио губернатора Олега Мельниченко.

Мельниченко заявил, что 11 мая будет объявлено региональным выходным. Он также сравнил выходные с 1 по 11 мая со «вторыми новогодними праздниками» и подчеркнул, что из этого вытекают соответствующие последствия. «Нам следует еще более серьезно самоорганизоваться», — резюмировал врио главы региона.

Ранее в пятницу, 23 апреля, Путин объявил дни между майскими праздниками выходными: с 1 по 10 мая россияне будут отдыхать. С соответствующим предложением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это нужно сделать для борьбы с коронавирусом, поскольку ситуация может осложниться.

Изначально россияне должны были отдыхать с 1-го по 3-е число в связи с празднованием Дня труда, с 8 по 10 мая в связи с Днем Победы. 30 апреля — предпраздничный рабочий день, поэтому он короче на один час.