Сайты РЖД и Кремля «упали» после новости о майских выходных

В работе нескольких сайтов произошел сбой после того, как президент России Владимир Путин объявил о том, что дни с 1 по 10 мая будут выходными.

В частности, после новости о нерабочих днях «упал» сайт Кремля. При попытке зайти на него пользователи видят ошибку 403. Кроме того, сбой произошел в работе сайта РЖД.

Ранее в пятницу, 23 апреля, Путин объявил дни между майскими праздниками выходными: с 1 по 10 мая россияне будут отдыхать. С соответствующим предложением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это нужно сделать для борьбы с коронавирусом, поскольку ситуация может осложниться.

Изначально россияне должны были отдыхать с 1-го по 3-е число в связи с празднованием Дня труда, с 8 по 10 мая в связи с Днем Победы. 30 апреля — предпраздничный рабочий день, поэтому он короче на один час.