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Россиянам напомнили о ближайших длинных выходных

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Ближайшие длинные выходные ждут россиян в связи с празднованием Дня труда 1 мая — они продлятся три дня, с 1-го по 3-е число, а рабочая неделя будет четырехдневной — с 4 по 7 мая. Об этом напомнили в Роструде, передает РИА Новости.

Вторая рабочая неделя мая тоже будет четырехдневной, она продлится с 11 по 14 мая в связи с Днем Победы. Таким образом, две недели подряд у россиян будут трехдневные выходные — с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

30 апреля — предпраздничный рабочий день, поэтому он короче на один час. 7 мая рабочий день будет полноценным.

В ведомстве объяснили, что, согласно производственному календарю, праздничными нерабочими днями являются 1 и 9 мая.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что министерство рассматривает предложения о возможном увеличении в России продолжительности майских праздников, но решений по этому вопросу пока нет.

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