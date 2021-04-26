В Кремле отреагировали на признание Байденом геноцида армян

В Кремле отреагировали на заявление президента США Джо Байдена, который назвал массовую гибель армян в Османской империи в начале XX века геноцидом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посчитал это внутренним вопросом США, сообщает РИА Новости.

«Это внутреннее дело Соединенных Штатов», — сказал официальный представитель Кремля журналистам.

24 апреля Байден официально признал геноцид армян в Османской империи. Этот жест был приурочен ко Дню памяти жертв геноцида армян. В своем заявлении американский лидер отметил, что те, кто вспоминает в этот день о жертвах массовых убийств, берут на себя обязательство «не допустить повторения подобного зверства».

В ответ глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара полностью отвергает формулировки президента США о признании геноцида. По его мнению, подобные высказывания Байдена «целиком и полностью» основаны на популизме.