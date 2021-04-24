Турция отвергла заявление Байдена о признании геноцида армян

Турция ответила на заявление президента США Джо Байдена, который в официальном заявлении назвал массовую гибель армян в Османской империи в начале XX века геноцидом, передает агентство Anadolu.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара полностью отвергает формулировки о признании геноцида, сказанные американским лидером. «Мы полностью отвергаем это заявление, основанное целиком и полностью на популизме», — отметил министр в Twitter.

Он подчеркнул, что «слова не изменят и не перепишут историю». «Мы не собираемся ни у кого брать уроки по нашей истории», — добавил глава МИД Турции.

Ранее сообщение о том, что Байден официально признал геноцид армян в Османской империи, появилось на сайте Белого дома. Заявление было сделано 24 апреля, в День памяти жертв геноцида.

Свое намерение американский лидер также подтвердил в ходе беседы с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Приняв данное решение, он стал первым президентом США за 40 лет, публично заявившим о событиях, происходивших в начале XX века.