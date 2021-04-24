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Байден признал геноцид армян в Османской империи

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Президент США Джо Байден во время брифинга в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время брифинга в Вашингтоне
Фото: Стрингер / РИА Новости

Президент США Джо Байден официально признал геноцид армян в Османской империи. Об этом со ссылкой на Белый дом сообщает РИА Новости.

Свое намерение признать геноцид армян американский лидер подтвердил в ходе беседы с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Отмечалось, что приняв данное решение, он станет первым президентом США за 40 лет, который публично признает действия Османской империи в начале XX века геноцидом.

22 апреля о решении Байдена узнали журналисты The Wall Street Journal. Источники издания утверждали, что Байден планирует назвать геноцидом депортацию, голод и резню армян со стороны турок-османов, начатую в 1915 году, во время ежегодного заявления, приуроченного к Дню памяти жертв геноцида армян 24 апреля.

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