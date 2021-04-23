Байден заявил о намерении признать геноцид армян в разговоре с Эрдоганом

Президент США Джо Байден заявил о намерении признать геноцид армян в разговоре с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает Bloomberg.

Байден станет первым президентом США за 40 лет, который публично признает действия Османской империи в начале XX века геноцидом.

В ходе первого телефонного разговора между лидерами двух государств с момента вступления Байдена в должность главы США и Турции также договорились встретиться на полях саммита НАТО в Брюсселе, который пройдет в июне.

Ранее The Wall Street Journal сообщал о готовности американского президента официально признать геноцид армянского народа. Источники издания отмечают, что Байден назовет геноцидом депортацию, голод и резню армян со стороны турок-османов, начатую в 1915 году, во время ежегодного заявления, приуроченного к Дню памяти жертв геноцида армян 24 апреля.