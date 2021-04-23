В Армении на факельном шествии сожгли флаги Азербайджана и Турции

В Ереване участники факельного шествия, приуроченного ко дню памяти геноцида армян в Османской империи, сожгли флаги Турции и Азербайджана, передает РИА Новости.

Акцию проводит оппозиционная партия «Дашнакцутюн». Участники проведут всю ночь у вечного огня мемориала «Цицернакаберд».

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден готов официально признать геноцид армянского народа Османской империей в начале XX века и может сделать это в ближайшее время.

Турция прекратила дипломатические отношения с Арменией в 1993 году. Поводом для этого стало требование Еревана признать геноцид армян в Османской империи.