В Турции захотели изгнать американцев с военной авиабазы после заявления Байдена

В Турции захотели изгнать американских военнослужащих с военной авиабазы Инджирлик после заявления президента США Джо Байдена, в котором тот назвал массовую гибель армян в Османской империи в начале XX века геноцидом. С таким предложением выступил председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек, передает ТАСС.

«Вооруженные силы Турции должны немедленно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик и в течение 15 дней вернуть домой находящихся на ней американских военных», — призвал политик.

В настоящее время база Инджирлик, расположенная близ одноименного города в провинции Адана, используется как турецкими, так и американскими Военно-воздушными силами (ВВС) и считается самой восточной базой Командования ВВС США и НАТО в Европе. Как отмечает ТАСС, в Анкаре на фоне давления со стороны Вашингтона и раньше возникали дискуссии относительно возможности закрытия авиабазы для американцев, однако до реальных действий турецкие политики пока не доходили.

Байден официально признал геноцид армян в Османской империи 24 апреля. Этот жест был приурочен ко Дню памяти жертв геноцида армян. В своем заявлении американский лидер отметил, что те, кто вспоминает в этот день о жертвах массовых убийств, берут на себя обязательство «не допустить повторения подобного зверства».

В ответ глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара полностью отвергает формулировки президента США о признании геноцида. По его мнению, подобные высказывания Байдена «целиком и полностью» основаны на популизме.