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Посла США вызвали в МИД Турции после заявления Байдена

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Фото: Umit Bektas / Reuters

Посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда вызвали в МИД Турции после заявления президента США Джо Байдена о признании геноцида армян в Османской империи. Об этом в воскресенье, 25 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

Источник в ведомстве уточнил, что вызванному послу США выразили протест против заявления Байдена, которое «глубоко навредило отношениям двух стран».

Заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал сообщил Саттерфилду, что заявление Байдена не имеет под собой правовой основы. По его словам, Анкара отвергает это заявление, считает его неприемлемым и «решительным образом осуждает».

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара полностью отвергает формулировки о признании геноцида, сказанные американским лидером. «Мы полностью отвергаем это заявление, основанное целиком и полностью на популизме», — подчеркнул он.

Ранее 24 апреля президент США Джо Байден официально признал геноцид армян в Османской империи. Жест был приурочен ко Дню памяти жертв геноцида армян. В своем заявлении Байден отметил, что те, кто вспоминают в этот день о жертвах массовых убийств, берут на себя обязательство «не допустить повторения подобного зверства».

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