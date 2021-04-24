Эрдоган и Алиев поговорили по телефону после заявления Байдена

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган поговорили по телефону и обсудили признание геноцида армян в Османской империи американским лидером Джо Байденом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу азербайджанского президента.

Алиев подчеркнул, что заявление Байдена нанесло «серьезный ущерб формирующимся тенденциям сотрудничества в регионе».

По его словам, Азербайджан всегда был рядом с Турцией. «Главы государств выразили удовлетворение развитием братских и дружеских отношений между Азербайджаном и Турцией во всех сферах», — отметили в пресс-службе Алиева.

Также Алиев в ходе разговора назвал «исторической ошибкой» заявление Байдена.

В МИД Турции уже прокомментировали заявление Байдена: глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара полностью отвергает формулировки о признании геноцида, сказанные американским лидером. «Мы полностью отвергаем это заявление, основанное целиком и полностью на популизме», — подчеркнул он.

Ранее 24 апреля президент США Джо Байден официально признал геноцид армян в Османской империи. Жест был приурочен ко Дню памяти жертв геноцида армян. В своем заявлении Байден отметил, что те, кто вспоминают в этот день о жертвах массовых убийств, берут на себя обязательство «не допустить повторения подобного зверства».