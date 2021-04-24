Алиев назвал «исторической ошибкой» признание геноцида армян Байденом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал «исторической ошибкой» признание геноцида армян в Османской империи американским лидером Джо Байденом. Он заявил об этом в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает РИА Новости.

«В ходе телефонного разговора главы государств осудили заявление президента США Байдена о так называемом "геноциде армян". Отметив, что это решение было ошибочным, президент Ильхам Алиев назвал его исторической ошибкой. Президент подчеркнул, что Азербайджан считает это заявление неприемлемым», — говорится в сообщении пресс-службы.

Эрдоган в свою очередь поблагодарил Алиева за поддержку и его позицию и отметил, что Турция всегда поддерживала Азербайджан.

В Турции уже прокомментировали заявление Байдена: глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара полностью отвергает формулировки о признании геноцида, сказанные американским лидером. «Мы полностью отвергаем это заявление, основанное целиком и полностью на популизме», — подчеркнул он.

Ранее 24 апреля Байден официально признал геноцид армян в Османской империи, данное сообщение появилось на сайте Белого дома. Заявление было сделано 24 апреля, в День памяти жертв геноцида.

Свое намерение американский лидер также подтвердил в ходе беседы с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Приняв данное решение, он стал первым президентом США за 40 лет, публично заявившим о событиях, происходивших в начале XX века.