Пашинян отреагировал на признание геноцида армян в Османской империи Байденом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отреагировал на заявление президента США Джо Байдена, признавшего геноцид армян в Османской империи. Своим мнением он поделился в адресованном главе Белого дома послании, опубликованном им в Facebook.

Премьер опубликовал текст письма, указав, что отправил его американскому лидеру «всего несколько минут назад». «Признание геноцида армян Соединенными Штатами является столь необходимым посланием международному сообществу, которое подтверждает прав человека и ценностей в международных отношениях», — подчеркивается в тексте письма.

Политик отметил, что считает жест Вашингтона воодушевляющим и вдохновляющим примером для тех, кто настроен на формирование «терпимого международного сообщества». «Примите, Ваше Превосходительство, уверения в моем самом высоком уважении», — добавил он, обращаясь к президенту США.

Ранее сообщалось, что глава Белого дома официально признал геноцид армян в Османской империи. Жест был приурочен ко Дню памяти жертв геноцида армян. В своем заявлении Байден отметил, что те, кто вспоминают в этот день о жертвах массовых убийств, берут на себя обязательство «не допустить повторения подобного зверства».

В Турции сразу же прокомментировали заявление Байдена: глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара полностью отвергает формулировки о признании геноцида, сказанные американским лидером. «Мы полностью отвергаем это заявление, основанное целиком и полностью на популизме», — подчеркнул он.

Свое намерение признать геноцид армян американский лидер подтвердил в ходе беседы с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Отмечается, что, приняв данное решение, он стал первым президентом США за 40 лет, который публично признал действия Османской империи в начале XX века геноцидом.