Признание Байденом геноцида армян вызвало «сожаление» у МИД Азербайджана

Признание президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи вызвало «сожаление» у МИД Азербайджана. Об этом говорится в заявлении азербайджанского ведомства, сообщает РИА Новости.

В МИД Азербайджана назвали заявление Байдена «исказившим историческую правду о событиях 1915 года».

«Те, кто политизирует так называемый "геноцид армян", умалчивают о массовых убийствах более 500 тысяч человек армянскими вооруженными формированиями, а также о массовых убийствах, совершенных армянскими дашнаками в марте 1918 года в Баку и других регионах Азербайджана. В то время как дается ложная оценка событиям 100-летней давности, неспособность дать справедливую оценку геноциду, совершенному Арменией против азербайджанцев в Ходжалы 30 лет назад, является примером предвзятости и двойных стандартов», — говорится в заявлении.

Кроме того, азербайджанское ведомство напомнило, что Армения, которая «хочет скрыть происходящее и попытаться представить себя угнетенной страной», не приняла предложение Турции совместно расследовать события того периода.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган поговорили по телефону и обсудили признание геноцида армян в Османской империи американским лидером Джо Байденом. Они осудили поступок американского лидера, при этом Алиев назвал заявление Байдена «исторической ошибкой».

24 апреля президент США Джо Байден официально признал геноцид армян в Османской империи. Жест был приурочен ко Дню памяти жертв геноцида армян. В своем заявлении Байден отметил, что те, кто вспоминают в этот день о жертвах массовых убийств, берут на себя обязательство «не допустить повторения подобного зверства».