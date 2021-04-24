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Эрдоган отреагировал на заявление Байдена о признании геноцида армян

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Фото: Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на заявление президента США Джо Байдена, который в официальном заявлении назвал массовую гибель армян в Османской империи в начале XX века геноцидом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на послание турецкого лидера Константинопольскому армянскому патриарху Сааку Машаляну.

«Мы не должны допускать забвения культуры сосуществования турок и армян, приумножавшейся на протяжении сотен лет и считавшейся примером для всего человечества», — отметил он.

Эрдоган добавил, что попытки определенных кругов политизировать события 1915 года и превратить их в орудие давления на Анкару не принесут пользы и призвал к развитию связей с Арменией на основе принципов добрососедства и взаимного уважения.

Ранее сообщение о том, что Байден официально признал геноцид армян в Османской империи, появилось на сайте Белого дома. Заявление было сделано 24 апреля, в День памяти жертв геноцида.

Свое намерение американский лидер также подтвердил в ходе беседы с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Приняв данное решение, он стал первым президентом США за 40 лет, публично заявившим о событиях, происходивших в начале XX века.

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