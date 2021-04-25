Симоньян раскритиковала Байдена за признание геноцида армян

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян раскритиковала заявление президента США Джо Байдена, признавшего геноцид армян в Османской империи, назвав такое решение «подачкой». Такое мнение она выразила в своем Telegram-канале.

Журналистка обратила внимание на тот факт, что Вашингтон не признавал геноцид на протяжении сто лет, «потому что такова была геополитическая конъюнктура». «Он (Байден – Примечание "Ленты.ру") признал не потому, что он за правду. Не потому, что он не может больше выносить отрицание очевидного. Не потому, что он за справедливость. А потому что изменилась сиюминутная геополитическая конъюнктура», — написала она.

По мнению Симоньян, об истинном отношении США к армянам свидетельствует их отношение к войне в Нагорном Карабахе. «Где ты была, Америка, этой осенью? Хоть бровкой ты пошевелила?» — задалась вопросом журналистка. Она считает, что никакого отношения США к армянам нет — ни хорошего, ни плохого, а есть лишь «витиеватые» отношения между Вашингтоном и Анкарой, которые могут меняться. «Но армяне для США — просто ружьишко. Одно из ружьишек. Которое можно было сто лет держать на складе, а можно расчехлить в нужный момент», — пришла к выводу журналистка.

24 апреля президент США Джо Байден официально признал геноцид армян в Османской империи. Жест был приурочен ко Дню памяти жертв геноцида армян. В своем заявлении Байден отметил, что те, кто вспоминают в этот день о жертвах массовых убийств, берут на себя обязательство «не допустить повторения подобного зверства». Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара полностью отвергает заявление Байдена, назвав его «основанным целиком и полностью на популизме».