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Голикова рассказала об отказе вводить новые ограничения в майские праздники

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Фото: Александр Петросян / «Коммерсантъ»

Российские власти не будут вводить новые антикоронавирусные ограничения в майские нерабочие дни. Об отказе от дополнительных мер рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает «Интерфакс».

По ее словам, высшим органам региональной власти направлены напоминания о необходимости придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора. «Ничего здесь нового не появляется, это наши традиционные рекомендации, которые необходимо соблюдать», — сказала она.

Голикова отметила, что существующие ограничения продолжат действовать по всей стране, в том числе во время религиозных майских праздников. Решения о снятии мер будут приниматься исходя из эпидемиологической ситуации в конкретном субъекте.

«Граждане будут посещать богослужения, посещать кладбища и здесь мы тоже обратились к главам религиозных конфессий, чтобы те ограничительные меры, которые традиционно ими используются, также использовались в этот период времени», уточнила вице-премьер.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что в связи с продлением майских праздников не будет вводиться локдаун. Так в Кремле прокомментировали вероятность ограничении работы баров, ресторанов и музеев с 1 по 10 мая.

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