Песков заявил об отсутствии плана по локдауну на майские праздники

Новый локдаун из-за пандемии коронавируса на майские праздники не планируется, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Нет, никакой речи о локдауне не идет», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможном ограничении работы баров, ресторанов и музеев в период с 1 по 10 мая.

Ранее 23 апреля президент России Владимир Путин объявил дни между майскими праздниками выходными. Таким образом, россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно. С соответствующим предложением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это необходимо для борьбы с коронавирусом, поскольку ситуация может осложниться.

Изначально россияне должны были отдыхать с 1-го по 3-е число в связи с празднованием Дня труда и с 8 по 10 мая в связи с Днем Победы. 30 апреля — предпраздничный рабочий день, поэтому он короче на один час.