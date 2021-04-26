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Россияне раскрыли отношение к нерабочим дням в мае

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Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Пятая часть работодателей в России продолжит работать с 4 по 7 мая, еще 54 процента пока не решили. Такое отношение к нерабочим дням в мае раскрыли участники исследования Headhunter, передает РИА Новости.

Так, больше половины работодателей еще не приняли решение о том, будут ли их компании работать в период с 1 по 10 мая или сделают эти дни для своих сотрудников выходными.

При этом доли работодателей, которые будут работать по ранее принятому календарю рабочих дней или уйдут на майские праздники, разделились поровну, составив по 23 процента.

Президент России Владимир Путин объявил все дни с 1 по 10 мая нерабочими. Соответствующий указ он подписал вечером 23 апреля. Таким образом, россияне будут отдыхать в праздники 10 дней. Первым рабочим днем станет вторник, 11 мая. 30 апреля станет предпраздничным, рабочий день будет короче на один час. Изначально россияне должны были отдыхать с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.

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