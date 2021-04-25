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Эксперт дала совет взявшим отпуск в начале мая россиянам

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Фото: Ахмед Махмуд / РИА Новости

Эксперт дала совет россиянам, взявшим отпуск в начале мая — на дни, которые теперь объявлены выходными. Об этом пишет «Российская газета».

Некоторые граждане заранее оформили отпуск с 4 по 7 мая, чтобы продлить майские праздники. Однако согласно указу президента, все дни с 1 по 10 мая включительно объявлены нерабочими.

«Можно по согласованию с работодателем сделать отзыв из отпуска. Либо можно перенести отпуск на другой срок по согласованию с работодателем», — заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» Людмила Иванова-Швец.

Изначально майские каникулы должны были продолжаться с 1 по 3 мая в связи с празднованием Дня весны и труда, а также с 8 по 10 мая в связи с Днем Победы.

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