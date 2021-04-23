В России школы изменят график после продления майских выходных

Российские школы внесут изменения в календарный график после продления майских выходных и объявления 4-7 мая нерабочими днями. Об этом заявили в Минпросвещения, передает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин объявил дни между майскими праздниками выходными. С соответствующим предложением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она объяснила, что это нужно для борьбы с коронавирусом, так как ситуация может осложниться.

Как уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, майские выходные продлятся десять дней, с 1-го по 10-е число включительно. Таким образом, на работу россияне выйдут во вторник, 11 мая. Песков также заверил, что новый локдаун на майские праздники не планируется, отвечая на вопрос об ограничении работы баров, ресторанов и музеев с 1 по 10 мая.

Изначально россияне должны были отдыхать с 1-го по 3-е число в связи с празднованием Дня весны и труда, с 8 по 10 мая в связи с Днем Победы. 30 апреля — предпраздничный рабочий день, поэтому он короче на один час.