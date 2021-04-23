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Кремль уточнил график майских выходных

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Майские выходные продлятся десять дней, с 1 по 10 мая включительно. График праздников РИА Новости уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом, на работу россияне выйдут во вторник, 11 мая.

Ранее президент России Владимир Путин объявил дни между майскими праздниками выходными. С соответствующим предложением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это нужно сделать для борьбы с коронавирусом, поскольку ситуация может осложниться.

Изначально россияне должны были отдыхать с 1-го по 3-е число в связи с празднованием Дня труда, с 8 по 10 мая в связи с Днем Победы. 30 апреля — предпраздничный рабочий день, поэтому он короче на один час.

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