В Госдуме предложили сделать почти все выходные дни рабочими

России необходимо сделать подавляющее большинство праздников рабочими днями, заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Его слова передает радиостанция «Говорит Москва».

«Если мы хотим быть передовой страной, нам надо подавляющее большинство праздников сделать рабочими днями», — отметил он. По словам депутата, для поддержания стабильной экономики «делать любой праздник выходным днем — это неправильно».

Ранее Онищенко заявил, что майские праздники стоит продлить за счет новогодних каникул. Он добавил, что продление майских положительно скажется на эпидемиологической ситуации в городах, жители которых часто уезжают на дачи.

Россияне в 2021 году будут отдыхать с 1 по 10 мая. Таким образом, на работу они выйдут во вторник, 11 мая. Изначально майские каникулы должны были продолжаться с 1 по 3 мая в связи с празднованием Дня весны и труда, а также с 8 по 10 мая в связи с Днем Победы.



