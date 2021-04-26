Власти пообещали не вводить ограничения на майские праздники

Вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что власти не будут вводить новых ограничений на майские праздники. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ничего здесь нового не появляется, это наши традиционные мероприятия, которые необходимо соблюдать», — сказала Голикова во время брифинга в ответ на вопрос о новых ограничительных мерах к майским праздникам.

Она отметила, что старые ограничительные меры продолжат действовать по всей территории России. «Субъекты Российской Федерации снимают ограничительные меры, исключительно исходя из распространения новой коронавирусной инфекции на территории конкретного региона», —напомнила вице-премьер.

23 апреля президент России Владимир Путин объявил, что нерабочими в мае станут все дни с 1 по 10 число.