Россия
 
Последние новости
В Госдуме дали советы взявшим отпуск с 4 по 7 мая россиянам
Голикова озвучила данные по вакцинированным от коронавируса в России
Изменение климата сдвинуло земную ось
Глава Крыма оценил наплыв туристов на полуостров двумя словами
Верка Сердючка увидела в нарядах Гарри Стайлза пародию на свои образы
Нигерия ударила по собственной военной базе ради уничтожения террористов
Власти ДНР ответили поговоркой на предложение Зеленского по Минским соглашениям
Известный блогер предложил увековечить Лужкова в центре Москвы
Лидеры Польши, Словакии и Венгрии осудили Россию
Миллиардер предсказал России роль мирового донора кислорода
Новости партнеров
Прослушать новость

Власти пообещали не вводить ограничения на майские праздники

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Никеричев Андрей / АГН «Москва»

Вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что власти не будут вводить новых ограничений на майские праздники. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ничего здесь нового не появляется, это наши традиционные мероприятия, которые необходимо соблюдать», — сказала Голикова во время брифинга в ответ на вопрос о новых ограничительных мерах к майским праздникам.

Она отметила, что старые ограничительные меры продолжат действовать по всей территории России. «Субъекты Российской Федерации снимают ограничительные меры, исключительно исходя из распространения новой коронавирусной инфекции на территории конкретного региона», —напомнила вице-премьер.

23 апреля президент России Владимир Путин объявил, что нерабочими в мае станут все дни с 1 по 10 число.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Дополнительные выходные в мае сделали необязательными для некоторых предприятий
Российский бизнес не поддержал идею Путина о продлении майских выходных
Новые майские выходные назвали ударом по экономике