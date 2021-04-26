Российский бизнес не поддержал идею Путина о продлении майских выходных

Около 38 процентов российских работодателей однозначно не поддерживают идею президента страны Владимира Путина о продлении выходных дней в мае, приводит ТАСС данные исследования HeadHunter.

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Еще 23 процента высказались в целом отрицательно. Однозначную поддержку инициатива нашла у 23 процентов работодателей, 15 процентов опрошенных поддерживают ее в целом, еще два процента затруднились с ответом.

Более половины (54 процента) респондентов еще не приняли решение о том, будут ли их компании работать с 1 по 10 мая или эти дни сделают выходными. Доли работодателей, которые продолжат работать по ранее принятому календарю рабочих дней или уйдут на длинные майские каникулы, разделились поровну (по 23 процента).

23 апреля Путин объявил, что нерабочими в мае станут все дни с 1 по 10 число. Такое решение принято по рекомендации главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заверил, что локдаун, как год назад, вводить не планируется.

Доцент РЭУ имени Плеханова Вадим Ковригин оценил дополнительные издержки бизнеса в 10 процентов от месячного фонда оплаты труда.