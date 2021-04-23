Новые майские выходные назвали ударом по экономике

Нерабочие дни между майскими праздниками ударят по экономике, предприниматели понесут незапланированные расходы. Об этом рассказали бизнесмены и эксперты, передает ТАСС.

23 апреля президент Владимир Путин объявил, что нерабочими в мае станут все дни с 1 по 10 число. Такое решение принято по рекомендации главы Роспотребнадзора Анны Поповой. В то же время пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, что локдаун, как год назад, вводить не планируется.

Такая ситуация, указывают участники опроса, приведет к тому, что предприятиям с непрерывным графиком работы придется платить сотрудникам по двойному тарифу. Среди последствий, которые принесут проблемы, также названа необходимость менять графики выхода на работу и производственный календарь.

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Доцент РЭУ имени Плеханова Вадим Ковригин оценил дополнительные издержки бизнеса в 10 процентов от месячного фонда оплаты труда. По его мнению, даже сфера услуг, где нерабочие дни могут принести дополнительный спрос, в итоге почувствует ухудшение к концу месяца: меньшее количество рабочих дней повлияет на премиальную часть зарплат и стимулирующие выплаты потенциальных клиентов, то есть траты в сфере услуг сократятся.

Гендиректор международной сети интерактивных развлечений «Клаустрофобия» Владимир Жиганов напомнил, что сфера развлечений получит выгоду только в случае плохой погоды. Иначе большинство потенциальных клиентов поедут за город.

Член генсовета Партии роста Антон Любич заметил, что хуже всего придется компаниям, в которых производство остановить невозможно. Им в любом случае придется переплачивать работникам, хотя среди таких предприятий, напомнил эксперт, есть и особо пострадавшие в период пандемии коронавируса.

Глава экспертного совета Госдумы по вопросам малого и среднего предпринимательства и самозанятости Рифат Шайхутдинов не увидел проблем в новых выходных. По его мнению, бизнес должен был заранее ожидать продления изменений и заложить расходы в бюджет, в том числе двойные выплаты сотрудникам.