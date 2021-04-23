Россия
 
Последние новости
Путин объявил нерабочими дни с 1 по 10 мая
Посадить детей пожизненно стало проще
ЕС попросил Россию предупреждать о перемещениях войск
В Великобритании признали неспособность США построить МКС без России
Совфед одобрил закон об отмене «дня тишины» при многодневном голосовании
Женщина скрыла беременность и вышла замуж за любовника тайком от мужа
Вынесен приговор фигуранту дела об убийстве вора в законе Япончика
Голикова назвала число вакцинированных от коронавируса россиян
Кравчук призвал Зеленского отказаться от поездки «на поклон» в Москву
Новости партнеров
Прослушать новость

Матвиенко предложила сократить количество выходных из-за майских праздников

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Увеличить количество нерабочих дней в мае можно за счет других выходных, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее цитирует РИА Новости.

«Если спросить мое мнение, то если посмотреть количество выходных дней, то их много в течение года, их достаточно. Но, может быть, есть смысл пересмотреть структуру этих выходных дней, провести социологический опрос и узнать мнение граждан», — предложила Матвиенко.

По ее мнению, можно перенести январские выходные на май. «Надо это пообсуждать. Естественно, сегодня нельзя никаких выводов делать», — заключила спикер Совфеда.

Ранее 23 апреля президент России Владимир Путин объявил дни между майскими праздниками выходными. Таким образом, россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что вводить локдаун на эти дни не планируется.

Изначально россияне должны были отдыхать с 1-го по 3-е число в связи с празднованием Дня весны и труда и с 8 по 10 мая в связи с Днем Победы. 30 апреля — предпраздничный рабочий день, поэтому он короче на один час.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин объявил дни между майскими праздниками выходными
Песков заявил об отсутствии плана по локдауну на майские праздники
Россиянам напомнили о ближайших длинных выходных