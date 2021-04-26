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Дополнительные выходные в мае сделали необязательными для некоторых предприятий

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Фото: Валерий Покумейко / «Коммерсантъ»

Дополнительные выходные с 4 по 7 мая, введенные в этом году указом президента России Владимира Путина, являются необязательными для некоторых компаний. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в понедельник, 26 апреля.

По его словам, дополнительные выходные не будут обязательными для предприятий с ненормированным графиком и непрерывным циклом работы. «Есть предприятия, которые не останавливаются. Есть предприятия, которые работают в выходные дни. Они, соответственно, будут так же работать», — пояснил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что пятая часть работодателей в России продолжит работать с 4 по 7 мая, еще 54 процента пока не решили.

Президент объявил все дни с 1 по 10 мая нерабочими. Соответствующий указ он подписал вечером 23 апреля. Дмитрий Песков пояснил, что новый локдаун на это время в России вводиться не будет. Изначально граждане должны были отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

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