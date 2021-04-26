Россияне захотели улететь в три города после новости о продлении праздников

Россияне повально захотели улететь в три города после новости о продлении выходных. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агрегатора по продаже авиабилетов Aviasales, спрос на авиаперевозки вырос в пять раз после объявления о дополнительных майских выходных. Так, самым популярным направлением среди туристов стал Геленджик, спрос на который увеличился на 97,65 процента.

В тройку лидеров вошли Кавказские Минеральные Воды — интерес к курорту возрос на 94,48 процента, и Сочи — на 72,22 процента. Также эксперты зафиксировали спрос на билеты в Симферополь, Краснодар, Анапу и Ростов-на-Дону.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о майских выходных с сохранением заработной платы. Глава государства объявил дни с 1 по 10 мая нерабочими. Изначально россияне должны были отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.