В России объяснили резкий рост цен на отдых в Сочи

Отдых в Сочи действительно подорожал, однако это связано не с приостановкой авиасообщения с Турцией, а с предстоящими майскими праздниками и дефицитом свободных мест. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«Это не соответствует истине, потому что это средняя температура по больнице. То есть у одних подорожание пошло на пять процентов, а у других на 100 процентов, из-за чего и получилось 50 процентов», — объяснил Барзыкин. Он признал, что отдых действительно подорожал, причем не только в Сочи, но и в Анапе и Крыму на пять-семь процентов. Такое повышение цен он назвал нормальным для предпраздничного периода и отметил, что это происходит каждый год. Кроме того, подорожание отдыха связано с уменьшением количества свободных мест.

«Это явление временное. После десятого мая цены стабилизируются», — заверил Барзыкин. Россиянам, которые не приобрели путевки в Сочи заранее, а сейчас считает их дорогими, он рекомендовал поехать в Крым, на другие курорты Краснодарского края или в Калининград по «очень хорошим ценам».

Ранее представители туротрасли сообщили, что стоимость проживания в отелях Сочи на майские праздники резко выросла после объявления правительства о закрытии авиасообщения с Турцией. Так, по словам президента Ассоциации отельеров Сочи Анны Нетягиной, в среднем отдых в курортном городе подорожал на 50 процентов. Эксперт также отметила, что некоторые гостиницы подняли цены на 20 процентов, а другие — на 100.

12 апреля Россия приняла решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией на полтора месяца — с 15 апреля по 1 июня. Таким образом, по подсчетам экспертов, отпуска лишились более полумиллиона отечественных туристов. Как заявила зампред правительства Татьяна Голикова, регулярное авиасообщение между Турцией и Россией ограничится двумя рейсами в неделю на взаимной основе — сохранится по одному рейсу из Москвы в Стамбул и из Стамбула в Москву.