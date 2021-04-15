Мишустин подписал распоряжение о возврате денег туристам

Россияне смогут вернуть денежные средства за туристский продукт в сфере выездного туризма по договорам, заключенным по 31 марта 2021 года включительно. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Деньги будут выплачены из средств фонда персональной ответственности туроператора «на основании уведомления о возврате указанных денежных сумм, представленного туроператором <...> в объединение туроператоров в сфере выездного туризма».

В четверг, 15 апреля, в силу вступило решение России ограничить авиасообщение с Турцией и закрыть границы с Танзанией на полтора месяца. Уточняется, что полеты в Танзанию — как чартерные, так и регулярные — будут полностью прекращены до 1 июня. При этом между Москвой и Стамбулом останется два рейса в неделю, которые будут обслуживаться авиакомпаниями «Аэрофлот» (по вторникам и пятницам) и Turkish Airlines (по понедельникам и пятницам).