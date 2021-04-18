ВОЗ назвала ситуацию с коронавирусом в мире тревожной

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович назвала тревожной текущую ситуацию с коронавирусом в мире, когда в последние недели фиксируется рост уровня заболеваемости и смертности. Об этом в воскресенье, 18 апреля, сообщает ТАСС.

«Прошлая неделя была четвертой по количеству новых случаев за одну неделю. Это тревожные тенденции, поскольку мы продолжаем видеть влияние появления вариантов вируса, отмены ограничительных мер и несправедливого внедрения вакцины между странами», — отметила она.

ВОЗ как и ранее рекомендует уделять повышенное внимание оценке рисков и мерам предосторожности при международных поездках, напомнила Вуйнович.

«ВОЗ рекомендует, чтобы любые меры, введенные для ограничения их распространения, пересматривались с течением времени и базировались на эпидемиологической ситуации и условиях», — указала представитель организации.

В России за последние сутки выявили 8632 новых случая коронавируса в 83 регионах, смертей за то же время зафиксировано 389. С начала пандемии общее число заражений составило 4 702 101, умерло 105 582 пациента с COVID-19.