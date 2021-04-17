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Суточный прирост заболевших COVID-19 в Москве стал максимальным с января

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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Суточный прирост заболевших COVID-19 в Москве стал максимальным с января: за последние 24 часа в российской столице выявлено 2822
новых случая коронавируса. Таковы данные оперативного штаба, обнародованные в субботу, 17 апреля.

2822
новых случая заражения коронавируса
подтверждено в Москве за последние сутки

За последние сутки госпитализированы 993 человека, скончались 58 пациентов. Накануне в российской столице коронавирусная инфекция подтвердилась у 2476 человек.

Всего по стране выявлен 9321 новых случай коронавируса в 84 регионах. Впервые за неделю в РФ выявили более девяти тысяч зараженных за сутки. В последний раз более 9 тысяч новых случаев выявили 9 апреля.

Общее число инфицированных в стране достигло 4693469.

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