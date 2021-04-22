В ВОЗ предупредили о способности привитых передавать коронавирус через руки

Вакцинированный человек способен заражать окружающих коронавирусом через грязные руки. Об этом предупредила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, сообщает ТАСС.

По ее словам, инфекция может некоторое время жить у привитого в носу и на руках, поэтому важно соблюдать правила гигиены, использовать дезинфицирующие средства, очищать нос салфетками, промывать участки соприкосновения после кашля и чихания.

«Он [вирус] может далее не размножаться, но все же есть небольшой период времени, когда ваши руки могут быть "заражены" и вирус может передаться кому-то другому, даже если человек вакцинирован», — пояснила Вуйнович.

Ранее российские вирусологи полностью исключили возможность человека заразить других коронавирусом из-за прививки. Это связано с тем, что помещенные в вакцину фрагменты вируса не могут размножаться. При этом вакцинированный может заболеть COVID-19, но болезнь не будет протекать в тяжелой форме.