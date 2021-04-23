Голикова назвала число вакцинированных от коронавируса россиян

Первый компонент вакцины от коронавируса в России получили более 1,1 миллиона человек. Обе прививки сделали 6,8 миллиона россиян. Такое число назвала вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости.

Она отметила, что почти половина вакцинированных (47 процентов) — это граждане старше 60 лет или люди с хроническими заболеваниями. «Тем не менее в некоторых регионах этот показатель ниже, поэтому еще раз обращаюсь к коллегам, чтобы они уделили этой категории максимальное внимание», — добавила Голикова.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, что все коронавирусные ограничения в стране можно будет снять осенью, если жители будут активно вакцинироваться. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что 70 процентов населения ориентировочно будет привито к ноябрю. Москве для формирования коллективного иммунитета не хватает еще примерно 1,2 миллиона горожан с антителами, указывал врач-иммунолог Владимир Болибок.