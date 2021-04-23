Россия
 
Последние новости
Путин объявил нерабочими дни с 1 по 10 мая
ЕС попросил Россию предупреждать о перемещениях войск
В Великобритании признали неспособность США построить МКС без России
Совфед одобрил закон об отмене «дня тишины» при многодневном голосовании
Женщина скрыла беременность и вышла замуж за любовника тайком от мужа
Вынесен приговор фигуранту дела об убийстве вора в законе Япончика
Кравчук призвал Зеленского отказаться от поездки «на поклон» в Москву
В Госдуме предложили сделать почти все выходные дни рабочими
Матвиенко предложила сократить количество выходных из-за майских праздников
Новости партнеров
Прослушать новость

Голикова назвала число вакцинированных от коронавируса россиян

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости

Первый компонент вакцины от коронавируса в России получили более 1,1 миллиона человек. Обе прививки сделали 6,8 миллиона россиян. Такое число назвала вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости.

Она отметила, что почти половина вакцинированных (47 процентов) — это граждане старше 60 лет или люди с хроническими заболеваниями. «Тем не менее в некоторых регионах этот показатель ниже, поэтому еще раз обращаюсь к коллегам, чтобы они уделили этой категории максимальное внимание», — добавила Голикова.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, что все коронавирусные ограничения в стране можно будет снять осенью, если жители будут активно вакцинироваться. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что 70 процентов населения ориентировочно будет привито к ноябрю. Москве для формирования коллективного иммунитета не хватает еще примерно 1,2 миллиона горожан с антителами, указывал врач-иммунолог Владимир Болибок.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Матвиенко назвала срок снятия всех коронавирусных ограничений в России
Гинцбург рассказал о планах вакцинировать 70 процентов россиян к ноябрю
Названо недостающее число привитых для снятия ограничений в Москве