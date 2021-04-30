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Турция одобрила использование «Спутника V»

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Фото: Владислав Лоншаков / «Коммерсантъ»

Турция одобрила использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Как сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), турецкий Минздрав одобрил препарат для экстренного использования.

В РФПИ подчеркнули, что Москва с начала пандемии сотрудничала с Анкарой для совместных действий в сложной эпидемиологической обстановке. Применение «Спутника V» турецкой стороной «позволит спасти множество жизней, предотвратить распространение вируса и сформировать долгосрочный иммунитет у населения», добавили в фонде.

28 апреля министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что республика закупит 50 миллионов доз российской вакцины от коронавируса. Первая поставка ожидается в мае, а вся партия будет доставлена в страну в течение полугода.

Ранее Россия договорилась с Турцией о начале производства в стране «Спутника V». Выпускать вакцину планируют уже в ближайшие месяцы.

С февраля в Турции наблюдается стабильный рост заболеваемости COVID-19. 21 апреля Минздрав страны объявил о рекордном числе летальных исходов от коронавируса — 362, ежедневно регистрируются десятки тысяч случаев заражения. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил полный локдаун для турецких граждан с 29 апреля по 17 мая.

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