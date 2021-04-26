«Спутник V» начнут производить еще в одной стране

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» начнут производить еще одной стране. Об этом сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В пресс-релизе организации сообщается, что фонд договорился о производстве препарата в Турции. «Viscoran İlaç осуществил подготовку к локализации производства и планирует начать выпуск «Спутник V» в течение ближайших месяцев на нескольких предприятиях», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 61 стране с общим населением свыше трех миллиардов человек.

Всего в России зарегистрированы три вакцины против коронавируса. Первая — «Спутник V», состоящая из двух компонентов на основе аденовируса человека. После регистрацию прошли еще две вакцины — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, планируется регистрация однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».