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«Спутник V» начнут производить еще в одной стране

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Фото: Globallookpress.com

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» начнут производить еще одной стране. Об этом сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В пресс-релизе организации сообщается, что фонд договорился о производстве препарата в Турции. «Viscoran İlaç осуществил подготовку к локализации производства и планирует начать выпуск «Спутник V» в течение ближайших месяцев на нескольких предприятиях», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 61 стране с общим населением свыше трех миллиардов человек.

Всего в России зарегистрированы три вакцины против коронавируса. Первая — «Спутник V», состоящая из двух компонентов на основе аденовируса человека. После регистрацию прошли еще две вакцины — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, планируется регистрация однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».

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