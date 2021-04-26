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Эрдоган объявил о введении в Турции полного локдауна

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Фото: Burhan Ozbilici / AP

Власти Турции решили ввести в стране полный локдаун в период с 29 апреля по 17 мая. Об этом после заседания кабинета министров сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, его слова передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что в указанный период будут закрыты все офисы и рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД. «Междугородные поездки будут осуществляться по обязательному разрешению, общественный транспорт будет работать с 50-процентной загруженностью», — добавил он.

Отмечается, что введенный режим начнет действовать 29 апреля с 19 часов и продлится до 5 утра 17 мая.

Ранее стало известно, что популярный среди россиян курорт введет локдаун. Уточнялось, что совет министров Кипра принял такое решение из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

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