В Турции введут комендантский час

Турецкое правительство введет круглосуточный комендантский час, который продлится три дня — с пятницы, 23 апреля, по воскресенье, 25 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на циркуляр МВД Турции.

Уточняется, что во время локдауна гражданам будет разрешено покидать дома только по уважительным причинам. К ним относится посещение продуктовых магазинов и аптек с 10:00 до 17:00, а также поход к врачу и выгул собак.

В документе сообщается, что соответствующие ограничения введены из-за Дня национальной независимости и детей, который празднуется 23 апреля.

В ведомстве также отметили, что данное решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране. Согласно статистике, в минувшую пятницу, 16 апреля, в Турции был зафиксирован рекордный за время пандемии суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией. Он составил 63 082 случая.

Ранее турецкие власти заявили о самом сложном периоде, с которым столкнулась страна с начала пандемии. «Негативные факторы — наша усталость от неопределенности, общий моральный упадок от затянувшейся пандемии и появление новых мутаций, которые еще быстрее распространяются», — перечислил министр здравоохранения Турции Фахретттин Коджа.