Россияне скупили жилье в Турции перед закрытием авиасообщения

В марте 2021-го, перед приостановкой авиасообщения с Турцией, россияне купили там на 38 процентов больше недвижимости, чем в предыдущем месяце, следует из материалов портала Turk.Estate, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, в начале 2021 года почти 10 процентов всех «иностранных» сделок с недвижимостью в Турции пришлись на россиян. Всего в стране за январь-март продали более 263 тысяч объектов, из них почти 10 тысяч были реализованы иностранцам.

Материалы по теме Турецкий поток Россияне устремились в Турцию. Квартиру там можно купить по цене однушки за МКАД Солнечный угар Квартиры в Сочи начали дешеветь. Стоит ли их покупать?

Самыми активными иностранными покупателями турецкой недвижимости стали жители Ирана, за первый квартал они приобрели 1,6 тысячи объектов. На втором месте — жители Ирака (1,46 тысячи объектов). Россияне замкнули тройку лидеров с результатом в 938 закрытых сделок. Только в марте россияне приобрели в Турции более 400 объектов недвижимости, подсчитали в Turk.Estate (плюс 38 процентов к показателю февраля).

Ранее в апреле сообщалось, что россияне нашли альтернативу Турции — они активно планируют отпуска в Краснодарском крае. Спрос на аренду жилья в регионе вырос на 20 процентов. В курортном центре края — Сочи — снять квартиру можно в среднем за 3,4 тысячи рублей в сутки, за год этот показатель вырос на треть.

Решение России ограничить авиасообщение с Турцией и закрыть границы с Танзанией на полтора месяца вступило в силу 15 апреля. При этом между Москвой и Стамбулом остались два рейса в неделю, которые обслуживаются авиакомпаниями «Аэрофлот» (по вторникам и пятницам) и Turkish Airlines (по понедельникам и пятницам).

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru