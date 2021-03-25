Россияне стали проводить в Турции больше времени — российский спрос на аренду жилья в стране по итогам февраля 2021-го вырос на 28 процентов по сравнению с показателем годичной давности. При этом многих съемщиков интересует возможность получения вида на жительство (ВНЖ) в стране, говорится в материалах портала Turk.Estate, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают специалисты, россияне массово захотели получить вид на жительство в Турции, чтобы иметь возможность снимать жилье на длительные сроки — по правилам, безвизовое пребывание наших соотечественников в Турции ограничено 90 днями в полгода, причем из них только 60 дней — непрерывно.

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«Именно этой зимой, с учетом пандемии и открывшейся возможности работы на удаленке, россияне старались проводить в Турции больший период, чем обычно: например, не месяц-два, а три-четыре — с января по март, — поясняют эксперты. — При выборе квартиры или дома учитывался аспект: готов ли арендодатель предоставить необходимые документы для оформления временного вида на жительство».

По данным Turk.Estate, россияне предпочитают снимать удобное жилье в районах с хорошей инфраструктурой — магазинами, кафе, супермаркетами, торговыми центрами, аптеками и больницами. Кроме того, им важна близость квартиры или дома к морю.

Ранее в марте сообщалось, что квартиру в Турции захотела купить российская актриса и бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович. В частности, ее интересуют объекты в Стамбуле. Семенович с помощью риелтора ищет небольшую квартиру-студию в современной части города с видом на пролив Босфор.

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