Объяснено стремление россиян покупать жилье в Турции

Российский интерес к приобретению жилья в ряде турецких регионов в 2020-м вырос более чем втрое по сравнению с 2019-м, говорится в статье, опубликованной на портале зарубежной недвижимости Tranio. Эксперты объясняют всплеск интереса к Турции активным развитием формата дистанционной работы и низкими ценами на квартиры и дома в стране.

Как отмечают аналитики, стремление покупать именно турецкое жилье в 2020-м также было обусловлено «коронавирусным» фактором: основные конкуренты Турции на международном рынке недвижимости — Испания, Болгария, Италия — держали и по-прежнему держат свои границы на замке, в то время как Турция сравнительно быстро открылась после первой волны COVID-19 летом 2020 года.

Материалы по теме Турецкий поток Россияне устремились в Турцию. Квартиру там можно купить по цене однушки за МКАД «Слухи здесь распространяются быстро» Россиянин застрял в Турции на полгода и узнал, почему местные ищут любовь на Украине и в России

Кроме того, в Турции возможна онлайн-покупка недвижимости. «Покупка недвижимости в Турции — это не только выгодное вложение капитала, но и возможность заработать, — поясняют эксперты. — Многие иностранные покупатели приобретают квартиры в новых жилых комплексах и сдают их в аренду, получая пассивный круглогодичный доход».

По подсчетам специалистов, в популярной среди туристов Аланье двухкомнатную квартиру можно купить за 50 тысяч евро, сдаваться она будет по ставке 250-300 евро в месяц. Если учесть все расходы (налог на доход от аренды, ежегодный налог на недвижимость, обслуживание квартиры), доходность составит около 4 процентов годовых.

В Tranio также указывают, что покупка в Турции недвижимости стоимостью от 250 тысяч долларов позволяет получить гражданство. Российских покупателей привлекает и тот факт, что в стране проживает большое количество выходцев из стран постсоветского пространства.

Ранее сообщалось, что в начале 2021-го российский спрос на аренду недвижимости в Турции резко вырос. По данным аналитиков, россияне кинулись снимать жилье в стране в январе — за месяц они подали на 47 процентов больше заявок на поиск арендных квартир в Турции, чем в декабре 2020-го.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru