Россияне кинулись снимать жилье в Турции

В начале 2021-го российский спрос на аренду жилья в Турции резко вырос, следует из материалов портала Turk.Estate, предоставленных «Ленте.ру».

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По данным аналитиков, россияне кинулись снимать жилье в стране в январе 2021-го — за месяц они подали на 47 процентов больше заявок на поиск арендных квартир в Турции, чем в декабре 2020-го. При этом число запросов в первом месяце текущего года оказалось 2 процента ниже, чем в январе прошлого.

В настоящее время наиболее доступные съемные объекты на побережье Средиземного моря Турции экспонируются за 24 тысячи рублей в месяц. При наличии такого бюджета можно снять апартаменты с одной спальней в районе Махмутлар, выяснили эксперты Turk.Estate.

Ранее стало известно, что российские туристы массово захотели посетить пять городов за границей весной 2021-го. Самыми популярными направлениями за рубежом среди россиян оказались Стамбул, Ереван и Анталья. Также в список попал еще один турецкий город — Даламан — и курорт Кипра Ларнака.

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