Россияне надолго захотели в Турцию

Из-за пандемии коронавируса предпочтения российских арендаторов жилья в Турции изменились: в 2020 году они стали чаще интересоваться возможностями долгосрочного найма, говорится в материалах портала Turk.Estate, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

О том, что российские граждане надолго захотели в Турцию, свидетельствует статистика: в июне число запросов на длительную аренду жилья у моря увеличилось на 35 процентов по сравнению с показателем за тот же месяц 2019-го.

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«Для 42 процентов арендаторов местоположение квартиры является ключевым при выборе. Больше всего наши соотечественники интересовались объектами в Анталье и Аланье», — отмечают аналитики. Возможность арендовать жилье на долгий срок — второй по значимости фактор для российских съемщиков. Замыкает тройку главных требований стоимость аренды — этот параметр стал основным для 22 процентов россиян.

Кроме того, по данным экспертов, российские граждане активно интересуются личностями хозяев жилья, а также внимательно изучают отзывы.

Ранее в июле в Турции допустили введение новых ограничительных мер из-за роста числа случаев заражения коронавирусом в центральных и восточных районах страны. Об этом сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа. По его словам, 28 июля число выявленных случаев коронавируса в стране увеличилось на 963, умерли 15 больных.

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